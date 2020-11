© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è una cosa che non quadra: se abbiamo tasso più basso di contagiosità perché abbiamo così pochi ricoveri in terapia intensiva. Per dire che ci sono ancora tante cose che vanno chiarite nel nostro Paese. La Campania è stata, è e rimarrà su linea di assoluta trasparenza su dati e argomenti. Noi siamo una casa di vetro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)