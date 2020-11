Francia: Corsica, prefettura vieta manifestazione contro restrizioni Covid a Porto Vecchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura del dipartimento della Corsica del sud ha annunciato di non aver autorizzato la manifestazione del collettivo "Sopravvivenza educativa, sociale ed economica" prevista per il 21 novembre a Porto Vecchio per protestare contro le restrizioni imposte dal governo per il coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "Corse Matin". In un comunicato, la prefettura spiega che l'iniziativa "non è stata dichiarata in conformità al regolamento" previsto. Secondo quanto si legge sul sito di informazioni "Corse Net Info", il collettivo "Sopravvivenza educativa, sociale ed economica" è stato creato nei giorni scorso a Porto Vecchio per denunciare le politiche del governo francese e ad oggi conterebbe circa 300 membri. (Frp)