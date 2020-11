Lavoro: Di Cola (Cgil), a novembre non arrivano stipendi in Roma Metropolitane, mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I lavoratori di Roma Metropolitane non prenderanno lo stipendio il prossimo 27 novembre. Lo scrive in un post su Facebook il sindacalista della Cgil di Roma e del LAzio Natale Di Cola. "Lo avevamo detto e non ci sbagliavamo - prosegue Di Cola -, gli impegni della giunta, presenti Pietro Calabrese e Gianni Lemmetti, in commissione congiunta bilancio e mobilità ancora una volta disattesi. Trascorso un anno dopo la mobilitazione sulle società partecipate, partita proprio da Roma Metropolitane, sono fallite tutte le scelte della giunta Raggi e invece del rilancio assistiamo al peggioramento. I lavoratori, per nulla responsabili di quanto accade, pagheranno le colpe di amministratori e di politici che dovevano rivoltare Roma e che invece fanno peggio di tutti quelli che li hanno preceduti. Al solo pensiero dei 29 esuberi previsti in Roma Metropolitane senza nessun confronto con il sindacato temiamo adesso il peggio. È ora di mobilitarci - conclude - e di attivare il conflitto: è inaccettabile che lavoratori impegnati in attività così importanti per la Capitale vengano ancora una volta umiliati e restino senza risorse per vivere".