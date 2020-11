Imprese: Cancelleri, con Fondo grande risultato, 115,5 milioni per creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato ulteriormente finanziato il fondo salva-imprese con l'aggiunta di 30 milioni di euro. È quanto previsto nel testo della legge di bilancio approdato alla Camera e già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Il fondo salva imprese, voluto da questo governo - spiega una nota del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri - è intervenuto già con i primi 85,5 milioni, risarcendo tutte quelle imprese creditrici che a causa di concordati fallimentari dei General contractor non hanno ricevuto i pagamenti per lavori già effettuati. (segue) (Com)