Imprese: Cancelleri, con Fondo grande risultato, 115,5 milioni per creditori (2)

- "In queste settimane le imprese beneficiarie del fondo stanno ricevendo le somme e nella prima decade di dicembre anche le imprese creditrici del gruppo Astaldi, per le quali l'iter è stato un po' più complesso, riceveranno i bonifici. È una misura che ha letteralmente salvato da sicuro fallimento centinaia di piccole e medie imprese in tutto il Paese" commenta il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. "Un percorso lungo e complesso che conferma l'interesse primario del Governo di non lasciare indietro nessuno, soprattutto imprese che nel nostro territorio devono tornare ad essere la leva per lo sviluppo economico" conclude il viceministro Cancelleri. (Com)