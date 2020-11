Difesa: Slovenia, Parlamento approva legge sugli investimenti in campo militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento sloveno ha approvato con 48 voti a favore e 36 contrari una legge sull'erogazione di fondi per investimenti nelle Forze armate fino al 2026. La proposta prevede 780 milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi per investimenti militari nei prossimi sei anni, destinati per la maggior parte all'acquisto di veicoli corazzati e il rafforzamento dei battaglioni. Il ministro della Difesa Matej Tonin ha più volte sottolineato che la sopravvivenza a lungo termine delle forze armate slovene dipende da questa legge. Secondo il ministro, gli investimenti previsti includono anche quelli di prima necessità come l'equipaggiamento personale dei soldati e l'ammodernamento delle infrastrutture e delle caserme. Il presidente della Repubblica Borut Pahor, in qualità di comandante supremo delle Forza armate, ha accolto con favore l'approvazione della legge osservando che si tratta di un passo importante nel processo di modernizzazione del sistema di difesa nazionale. (segue) (Seb)