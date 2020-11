Difesa: Slovenia, Parlamento approva legge sugli investimenti in campo militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gli emendamenti già approvati alla legge sulla Difesa, che migliora le condizioni per la regolamentazione della posizione dei membri delle Forze armate slovene, e grazie agli sforzi del ministero della Difesa per migliorare la struttura del personale, le Forze armate sono sulla strada di un ulteriore sviluppo", si legge in un comunicato dell'ufficio presidenziale. Il leader della forza d'opposizione Sinistra (Levica), Luka Mesec, ha già annunciato l'avvio della raccolta delle firme per un referendum a contrasto della legge approvata. Gli altri partiti d'opposizione hanno votato contro il disegno di legge ritenendo che la priorità debba essere data al sistema sanitario in un momento contrassegnato dalla pandemia da Covid-19. Il governo ha già proposto al Parlamento l'approvazione di una risoluzione secondo cui un referendum su questa legge non è costituzionalmente ammissibile. Il ministero della Difesa di Lubiana ha già reso noto attraverso un comunicato che un eventuale referendum sulla legge per gli investimenti in campo militare sarebbe "costituzionalmente inammissibile". (segue) (Seb)