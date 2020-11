Difesa: Slovenia, Parlamento approva legge sugli investimenti in campo militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero ha emesso la nota dopo aver ricevuto un parere legale richiesto in precedenza. Il parere legale, composto di cinque parti, nelle conclusioni precisa che la legge approvata dal Parlamento rispetta tutte le condizioni giuridicamente richieste. Fra le condizioni vi è quella che prevede che il contenuto rispetti e garantisca determinati valori costituzionali come la difesa dello Stato, la sicurezza e l'eliminazione delle conseguenze dei disastri naturali. Gli esperti legali ritengono che le condizioni siano soddisfatte poiché si tratta di un disegno di legge nel campo del sistema di difesa e sicurezza della Repubblica di Slovenia. Il leader di Sinistra, Luka Mesec, ha replicato annunciando che se il Parlamento approverà una risoluzione come quella proposta dal governo il suo partito si rivolgerà alla Corte costituzionale. (Seb)