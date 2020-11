Covid: Altems, 4,2 miliardi impatto economico pandemia dovuto ai ricoveri ordinari persi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi per la sanità sono stati incrementati per sostenere gli interventi di contrasto alla pandemia. In particolare, sono stati stanziati oltre 5,5 miliardi in più di quanto previsto a inizio anno: il 44 per cento per l'assunzione di personale, il 31 per cento per tecnologie, posti letto e interventi di edilizia ospedaliera, il 22 per cento per il ricorso a privati, il 2,5 per cento per la sanità militare e lo 0,24 per cento per altre spese (per esempio, le indagini di siero-prevalenza). Il “costo” complessivo dei casi Covid-19 stimato per il Servizio sanitario nazionale (soggetti guariti o deceduti) va da un minimo di 930 milioni di euro (dato a marzo) a un massimo di 3.791 milioni di euro a metà novembre. (segue) (Rer)