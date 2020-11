Covid: Altems, cresce il personale sanitario, +2.436 medici, Veneto in testa per assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, durante l'emergenza sanitaria sono stati assunti o sono in procinto di essere assunti 2.436 medici con contratto a tempo indeterminato, 1.547 medici a tempo determinato e sono stati stipulati 405 contratti di lavoro libero – professionale. È quanto emerso dalla 29ma puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica di confronto sistematico dell'andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale. È stato analizzato il diverso approccio delle Regioni e delle Province autonome rispetto all'acquisizione del personale. Il Veneto è la regione italiana che ha sfruttato le possibilità offerte dai decreti per incrementare in notevolmente e in modo strutturale il proprio personale, acquisendo 777 specialisti a tempo indeterminato. Seguono Lombardia (348) e Puglia (262). Al contrario, altre regioni hanno fatto largo ricordo a contratti a tempo indeterminati (Campania). (segue) (Rer)