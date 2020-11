Covid: Altems, cresce il personale sanitario, +2.436 medici, Veneto in testa per assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tuttavia – rileva in una nota il professor Cicchetti – si osserva un'estrema eterogeneità degli approcci regionali: se alcune regioni hanno acquisito personale prevalentemente a tempo indeterminato, altre hanno fatto ricorso a contratti di lavoro autonomo o contratti a tempo indeterminato". Va altresì notato, continua Cicchetti, che "considerando che il servizio sanitario nazionale nel 2018 aveva circa 106.475 medici assunti, l'incremento attuale si attesa intorno al 2 per cento, valore che fa pensare ad un rafforzamento ancora insufficiente delle competenze mediche nel servizio sanitario nazionale anche alla luce dei lunghi anni di blocco del turn over soprattutto nelle regioni del sud in piano di rientro dal deficit (vedi Calabria e Campania)". (Rer)