Nepal: crisi Partito comunista, Oli denuncia falsità e dichiara superati i precedenti accordi

- Khadga Prasad Sharma Oli, primo ministro e copresidente del Partito comunista del Nepal (Ncp), da mesi in contrasto con l’altro copresidente, Pushpa Kamal Dahal, ha dichiarato che non tollererà false accuse nei suoi confronti da parte della fazione avversaria nella riunione della segreteria in programma il 28 novembre, che ha il diritto di replicare e che la recente tregua è stata di fatto rotta. È quanto trapelato sulla stampa nepalese dall’intervento del premier nella precedente riunione della segreteria, del 18 novembre. Oli ha anche argomentato che il documento presentato da Dahal non è una proposta ufficiale perché non ne era stata informato, come dovrebbe essere in una presidenza condivisa. Quella proposta, a suo parere, significa che il precedente accordo è stato superato e che è necessario trovarne un altro. Il primo ministro ha ammesso che il partito si trova in un momento cruciale, ma ha detto di volerlo mantenere unito. Oli è in minoranza nella segreteria, composta da nove membri. Invece, ha la maggioranza la fazione di Dahal e di Madhav Kumar Nepal, figura di spicco con una sua corrente. Lo scontro al vertice si trascina da mesi, col rischio di una scissione. (segue) (Inn)