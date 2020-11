Nepal: crisi Partito comunista, Oli denuncia falsità e dichiara superati i precedenti accordi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oli, primo ministro da febbraio del 2018, è nato nel 1952 in una famiglia di bramini, ha perso la madre all’età di quattro anni ed è stato cresciuto dalla nonna. Ha lasciato gli studi dopo la scuola secondaria inferiore. Ha cominciato la sua carriera politica nel 1966, entrando nel Partito comunista marxista nel 1970. È stato detenuto in carcere per 14 anni, dal 1973 al 1987, come oppositore della monarchia allora al potere. Divenuto dirigente dell’Uml dopo la liberazione, è entrato in parlamento nel 1991. È stato ministro degli Esteri tra il 1994 e il 1995 e tra il 2006 e 2007; vice primo ministro nel 2006; primo ministro dall’ottobre 2015 all’agosto 2016. (segue) (Inn)