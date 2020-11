Nepal: crisi Partito comunista, Oli denuncia falsità e dichiara superati i precedenti accordi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dahal è conosciuto anche come Compagno Prachanda (“Il fiero”), nome di battaglia durante la guerra civile. Proviene da una famiglia di casta braminica ma di classe sociale modesta. Laureato in Scienze agricole, ha insegnato nelle scuole superiori. Ha guidato il Partito comunista maoista nell’insurrezione lanciata nel 1996 contro la monarchia e nel conflitto civile protrattosi fino al 2006. Dopo l’accordo di pace, il partito è emerso come prima forza dalle elezioni del 2008, portandolo alla guida del governo dall’agosto 2008 al maggio 2009. Dahal è stato primo ministro una seconda volta tra l’agosto del 2016 e il giugno del 2017. (Inn)