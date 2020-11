Covid: Altems, positivi 2,05 per cento di italiani, dato in sensibile aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati (al 17 novembre) mostrano che la percentuale di casi attualmente positivi (733.810) sulla popolazione nazionale è pari a 1,22 per cento (sensibilmente aumentato rispetto ai dati del 10/11 in cui si registrava lo 0,98 per cento). La percentuale di casi (1.238.072) sulla popolazione italiana è in sensibile aumento, passando dal 1,65 per cento al 2,05 per cento. È quanto emerso dalla 29ma puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica di confronto sistematico dell'andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale. (segue) (Rer)