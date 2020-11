Covid: Altems, positivi 2,05 per cento di italiani, dato in sensibile aumento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primato per la prevalenza periodale sulla popolazione si registra nella Valle d'Aosta (4,38 per cento) e provincia autonoma di Bolzano (3,40 per cento), seguita da Lombardia (3,30 per cento) e Piemonte (3,03 per cento) ma è in provincia autonoma di Bolzano (2,01 per cento), Valle D'Aosta (1,72 per cento), Piemonte (1,70 per cento) e Lombardia (1,55 per cento) che oggi abbiamo la maggiore prevalenza puntuale di positivi, con valori in leggero aumento nelle altre regioni, e con un media nazionale pari a 1,21 per cento (sensibilmente aumentata rispetto ai dati del 10/11). (segue) (Rer)