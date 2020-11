Covid: Altems, positivi 2,05 per cento di italiani, dato in sensibile aumento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana appena trascorsa, tra l'11 ed il 17 novembre 2020, è ad oggi il periodo in cui si è registrata la massima prevalenza periodale in Italia (1.366 casi ogni 100.000 residenti). Il valore massimo si registra in Valle D'Aosta (2.584 casi ogni 100.000 residenti), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (2.353 casi ogni 100.000 residenti). Il dato più basso si registra in Calabria (442 casi ogni 100.000 residenti). (Rer)