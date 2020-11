Imprese: Webuild, doppia aggiudicazione in Oman per due impianti di dissalazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doppia aggiudicazione in Oman per il Gruppo Webuild che, tramite la controllata Fisia Italimpianti, ottiene due nuovi contratti per la progettazione, fornitura e costruzione di due impianti di dissalazione del valore complessivo di circa 330 milioni di dollari: entrambi gli impianti sorgeranno a nord di Mascate, nella costa settentrionale del paese che si affaccia sul Golfo dell’Oman, e serviranno l’area intorno alla capitale. Stando al relativo comunicato stampa, Fisia Italimpianti realizzerà gli impianti di dissalazione a osmosi inversa di Ghubrah 3 Iwp, da 300 mila metri cubi di produzione di acqua al giorno, e di Barka 5 Iwp, produzione di centomila metri cubi al giorno, in joint venture al 50 per cento con Gs Inima. I lavori si concluderanno nell’arco di tre anni e, una volta completato, l’impianto di Ghubrah 3 sarà il più grande impianto di dissalazione costruito in Oman. I due impianti, prosegue la nota, rafforzano la presenza della società in Oman, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del paese e affrontando il problema della scarsità di acqua. (segue) (Com)