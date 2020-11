Imprese: Webuild, doppia aggiudicazione in Oman per due impianti di dissalazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due nuovi progetti, prosegue la nota, riusciranno ad ampliare il bacino di utenti, oggi già oltre 20 milioni nel mondo, che ad oggi sono serviti dagli impianti di dissalazione o di trattamento delle acque realizzati da Fisia in vari paesi, tra cui anche gli Emirati Arabi, il Qatar, il Kuwait, l’Arabia Saudita, il Bahrain, l’Egitto, la Turchia e alcuni paesi in America Latina, una delle nuove aree in cui la società sta espandendo la propria attività. Fisia Italimpianti, nell’ambito del Gruppo Webuild, tra i leader mondiali nel settore acqua, punta a rafforzarsi sempre più a livello internazionale, basando la sua crescita su soluzioni innovative a livello tecnologico con un forte impegno nello sviluppo di progetti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei paesi in cui opera. Gli impianti di dissalazione e di trattamento idrico realizzati rappresentano una soluzione capace di incrementare la disponibilità idrica, offrendo acqua potabile e di qualità in aree aride e densamente popolate, dove le risorse naturali risultano insufficienti o gravemente inquinate. (Com)