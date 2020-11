Covid: Altems, letalità grezza apparente 61,8 per mille, picco a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata analizzata la letalità grezza apparente del Covid-19 nelle Regioni italiane (tra il 4 e il 10 novembre 2020) che corrisponde al numero di pazienti deceduti nell'ambito dei soggetti positivi al Covid-19. Il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia è stato pari al 61,80 x 1.000 e si è registrato nei 7 giorni tra il 18 ed il 24 marzo 2020. Nel periodo 11 - 17 novembre 2020 il dato più elevato si registra nella provincia autonoma di Trento pari a 13,66 x 1.000. Nella settimana 11 - 17 novembre 2020, la letalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari al 4,27 per 1.000 (in aumento rispetto alla scorsa settimana 3,98 x 1.000). È quanto emerso dalla 29ma puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica di confronto sistematico dell'andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale.(Rer)