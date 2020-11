Portogallo: spagnola Endesa consolida sua quota mercato gas ed elettricità con 500 mila clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Endesa continua a consolidare la sua posizione in Portogallo come secondo operatore nella fornitura di elettricità e gas naturale. Recentemente, l'azienda ha raggiunto 500 mila clienti considerando sia i privati che le aziende. I dati dell'organismo di regolamentazione portoghese rivelano che, nel segmento residenziale, Endesa è l'operatore che ha catturato il maggior numero di clienti da gennaio, sia per l'elettricità che per il gas naturale con un aumento delle vendite superiore del 49 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, pari a oltre 70 mila contratti in più. Per quanto riguarda il segmento commerciale Endesa ha una quota di mercato del 22,4 per cento. Per celebrare l'importante traguardo dei 500 mila clienti, la società ha lanciato una nuova campagna dal titolo "Oggi scegli uno sconto che dura per sempre" diffusa sui media digitali, tv, radio, e nelle principali città del Paese. (segue) (Spm)