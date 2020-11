Portogallo: spagnola Endesa consolida sua quota mercato gas ed elettricità con 500 mila clienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'aumento delle quote di mercato, Endesa ha anche ripreso il suo impegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con particolare attenzione all'energia solare. Recentemente, "Endesa Generacion Portugal", filiale di Endesa, parte del Gruppo Enel, ha vinto un lotto di 99 MW di energia solare nella seconda asta di energia rinnovabile promossa dal governo portoghese. L'impianto, situato in Algarve, sarà sviluppato, costruito e gestito dalla società spagnola con un investimento di circa 90 milioni di euro e dovrebbe entrare in funzione nel 2024. (Spm)