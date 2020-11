Tunisia: partito Machrou Tounes sostiene l'iniziativa sul dialogo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito politico tunisino Machrou Tounes ha accolto con favore la decisione dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt, potente sindacato del Paese) di avviare un tavolo nazionale per uscire dalla crisi che attanaglia la Tunisia. Secondo la formazione politica di orientamento laico, “l'iniziativa dell'organizzazione del lavoro ha una dimensione politica, economica e sociale molto particolare". Mohsen Matzouk, fondatore di Machrou Tounes, aveva auspicato la scorsa settimana che l'inizio di un “dialogo nazionale” supervisionato da organizzazioni nazionali come Ugtt e dell’Unione tunisina dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Utica), sotto l'egida della presidenza della Repubblica. Pur salutando l'importante ruolo svolto dall’Ugtt in questa fase delicata, Machrou Tounes ha messo in guardia contro ogni tentativo di strumentalizzare la crisi per fini politici. Al riguardo, è necessario ricordare che il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha sottolineato pochi giorni fa la necessità di rafforzare la cooperazione tra tutte le parti per portare il paese fuori dalla situazione attuale. Durante un colloquio faccia a faccia con il segretario generale dell'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt), Nourredine Taboubi, dedicato agli ultimi sviluppi sulla scena nazionale a livello politico, economico e sociale, Saied ha sottolineato l'imperativo di “porre gli interessi della Patria al di sopra di ogni altra considerazione e di soddisfare le aspettative del popolo tunisino". A seguito dell’incontro, Taboubi ha dichiarato all’emittente televisiva nazionale “Attassia” che tutte le componenti della scena politica e sociale tunisina dovrebbero sedersi allo stesso tavolo e preparare il terreno per risolvere questa crisi "senza precedenti. Partiti politici, organizzazioni sociali e cittadini devono tutti assumersi le proprie responsabilità, secondo i leader sindacale. “La situazione è più che critica. Dobbiamo svegliarci”, ha detto il capo dell’Ugtt. (Tut)