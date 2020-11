Speciale difesa: ministro Tunisia, arrestati soldati che avevano collaborato con terroristi e trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un'audizione tenuta in parlamento a Tunisi, il ministro della Difesa tunisino, Brahim Bartagi, ha rivelato che membri dell'esercito sono stati arrestati perché avevano passato informazioni sensibili a terroristi. Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica nazionale tunisina “Mosaique Fm”, un certo numero di militari dell'esercito, soprattutto nel sud della Tunisia, è stato fermato per aver fornito ai trafficanti informazioni sulla presenza di formazioni militari per eludere la sorveglianza. (Tut)