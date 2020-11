Speciale difesa: ministro Tunisia, istituzione militare deve essere neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione militare deve restare "del tutto neutrale e al di sopra di ogni sospetto". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tunisino, Brahim Bertegi, rispondendo alla richiesta di alcuni deputati per la organizzazione di corsi di formazione, in occasione della presentazione del progetto di bilancio per il 2021. La formazione presso l'Istituto nazionale della difesa è disciplinata dal decreto relativo, secondo cui il percorso formativo è fornito agli alti funzionari statali che lavorano in diversi ministeri. Il decreto, quindi, non contempla la formazione per i deputati dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino). L'obiettivo principale della formazione erogata dall'Istituto è sviluppare capacità di leadership a beneficio dei dirigenti statali. "Un deputato può ricevere la formazione presso l'Istituto dopo la fine del suo mandato parlamentare e su proposta del ministero all'interno del quale opera", ha concluso Bertegi, sottolineando la necessità che il ministero della Difesa e l'istituzione militari stiano "lontani dai partiti e dalla politica". (Tut)