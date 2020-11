Venezuela: Bizzotto (Lega), Europa e governo intervengano per liberazione prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare della Lega Mara Bizzotto ha presentato un'interrogazione alla Commissione Ue chiedendo di intervenire per la liberazione dei prigionieri politici in Venezuela, tra cui anche tre cittadini italiani. "Tre cittadini italiani prigionieri politici nelle carceri della dittatura comunista in Venezuela, mentre l'Europa dialoga con il dittatore Maduro e l'Italia fa finta di niente, anche di fronte alle denunce ufficiali dell'Onu che conferma le sistematiche violazioni dei diritti umani operate dal brutale regime di Caracas", ha denunciato l'europarlamentare chiedendo l'intervento urgente di Bruxelles "dato che tra i 400 prigionieri politici nelle carceri venezuelane ci sono vari cittadini europei e 3 cittadini italiani, Hugo Marino, Juan Planchart e Juan Marrufo Capozzi, completamente dimenticati dal governo e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, guarda caso, fa parte di un partito come i 5 Stelle che da sempre esprime ammirazione per la dittatura venezuelana". (segue) (Com)