Venezuela: Bizzotto (Lega), Europa e governo intervengano per liberazione prigionieri politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' mistero assoluto su Hugo Marino, letteralmente scomparso da un anno e mezzo dopo essere stato sequestrato dal controspionaggio militare (Dgcim) - continua l'eurodeputata Bizzotto - E' probabile che la scomparsa di Marino sia legata alla sua attività in quanto titolare di una società di recuperi di incidenti marini, la Sea Corporation, che si è occupata di casi molto delicati che ci riguardano molto da vicino. Marino infatti è colui che nel giugno del 2013 coordinò le operazioni di ritrovamento dell'aereo bimotore precipitato il 4 gennaio 2013 al largo dell'arcipelago di Los Roques in cui trovò la morte il famoso stilista Vittorio Missoni, la moglie Maurizia Castiglioni e due bresciani. Marino si era anche occupato delle ricerche e del ritrovamento di un altro aereo, quello scomparso nel 2008 sempre al largo di Los Roques, su cui viaggiava la famiglia Durante di Treviso (il padre Paolo, la madre Bruna e le due figlie di 8 e 6 anni, Emma e Sofia), una coppia di sposi di Roma e due ragazze bolognesi. Due tragici incidenti che rimangono avvolti nel mistero dato che le cause non sono mai state chiarite". (segue) (Com)