Venezuela: Bizzotto (Lega), Europa e governo intervengano per liberazione prigionieri politici (3)

- "Gli altri italo-venezuelani incarcerati per motivi politici dal regime di Maduro - continua Bizzotto - sono Juan Planchart, cugino del presidente legittimo Juan Guaidò, detenuto dai servizi segreti venezuelani (Sebin) dal marzo 2019 e in grave pericolo di vita per un tumore che non viene curato, e Juan Marrufo Capozzi, anch'egli in carcere dal marzo 2019, attualmente in stato di detenzione assieme alla moglie (cittadina Ue spagnola) e in pericolo di vita per gravi patologie e, secondo fonti accreditate, contagiato dal Coronavirus". "Senza dimenticare che tra i prigionieri politici di Maduro c'è anche il giornalista Roland Carreno, alto dirigente del Partito Voluntad Popular, partito del Presidente legittimo Juan Guaidó e fiero oppositore del regime di Maduro" spiega la Bizzotto. (segue) (Com)