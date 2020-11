Venezuela: Bizzotto (Lega), Europa e governo intervengano per liberazione prigionieri politici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a questi casi, cosa intendono fare l'Europa e l'Italia? Cosa hanno fatto le nostre rappresentanze diplomatiche italiane in loco e la missione a Caracas del Servizio di Azione Esterna dell'Ue? Stanno forse a guardare indifferenti gli abusi perpetrati dalla dittatura comunista ai danni dei nostri connazionali?" chiede l'europarlamentare Bizzotto. "Dopo la pubblicazione della relazione della missione indipendente dell'Onu, Europa e Italia hanno il dovere morale e giuridico di agire per ottenere subito la scarcerazione di tutti i prigionieri politici, e in particolare dei cittadini europei e italiani sottoposti alla tortura sistematica e a trattamenti disumani in carcere – conclude l'europarlamentare leghista Bizzotto – E' doveroso che tutte le istituzioni e le forze politiche agiscano con forza per la liberazione dei nostri connazionali, nella speranza che il dittatore comunista Maduro sia spazzato via il prima possibile e che sia ridata presto la libertà al popolo venezuelano". (Com)