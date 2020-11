Regno Unito: Johnson contraddice rapporto su Patel, autore dell'inchiesta incriminante sulla ministra si dimette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha stabilito che la ministra dell'Interno Priti Patel non avrebbe violato il codice di comportamento ministeriale, a seguito di un'inchiesta interna su di lei che invece aveva (secondo quanto riportato da "The Guardian") riportato diverse prove di atti di bullismo perpetrati da parte della ministra nei confronti dei propri dipendenti. E' quanto si apprende dalla stampa locale. La decisione del primo ministro, tuttavia, sarebbe stata seguita quasi immediatamente dalle dimissioni di Alex Allan, il principale consigliere del governo autore del rapporto incriminante su Patel. Nel suo rapporto, si evince come Patel "non abbia sempre osservato gli alti standard di comportamento richiesti dal codice ministeriale nel trattare i dipendenti dei ministeri dove ha lavorato con considerazione e rispetto". Il rapporto continua, affermando che la ministra "si è comportata in modi che possono essere ascritti al bullismo", e questa sarebbe la principale infrazione al codice di comportamento, che però il primo ministro ha deciso di contraddire e non sanzionare. (Rel)