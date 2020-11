Covid: Michel, in preparazione a prossime pandemie Oms resti centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid non sarà l'ultima pandemia e, nella discussione su come prepararsi alle prossime, si deve considerare il ruolo centrale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per il coordinamento. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa prima del G20 che si tiene questo fine settimana. Nella riunione del G20 di questi due giorni si parlerà di "che mondo sarà e di che mondo vogliamo che sia dopo la pandemia di Covid. Un futuro più resiliente, sostenibile e inclusivo", ha detto. "Il Covid non sarà l'ultima pandemia", ha detto e bisogna porsi il problema di "come ci prepariamo alle prossime". In questo, dei trattati internazionali "possono aiutare per rispondere più velocemente e in modo coordinato" e "l'Oms deve rimanere la pietra angolare del coordinamento nelle emergenze". In questo, i trattati internazionali sulla pandemia dovrebbero essere "complementari agli sforzi dell'Oms". (segue) (Beb)