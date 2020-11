Covid: Michel, in preparazione a prossime pandemie Oms resti centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sostenibilità, per Michel, "il cambiamento climatico oggi non è una sfida minore rispetto a ieri" e bisogna "sviluppare standard comuni per i green bond e il G20 dovrebbe affrontare urgentemente la questione globale della finanza verde". Inoltre, l'aspetto ambientale, per Michel, deve entrare con forza nelle politiche di mercato internazionale: "Sosteniamo il libero mercato e abbiamo bisogno di una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per rendere più verdi le politiche internazionali di mercato. E stiamo lavorando perché il rispetto degli accordi di Parigi siano centrali in ogni accordo commerciale", ha detto. (Beb)