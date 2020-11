Finanza: Zanichelli (M5s), Euronext ragioni su spostamento sede a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato del Movimento cinque stelle della commissione Finanze, Davide Zanichelli, "con l'ok dell'assemblea straordinaria dei soci di Euronext all'acquisizione di Borsa italiana ci si avvicina sempre più alla conclusione dell'operazione, che avverrà con tutta probabilità nel primo semestre 2021. Avendo Euronext evidenziato più volte l'importanza di Borsa come asset su cui puntare in futuro", continua il parlamentare in una nota, "spostare la sede sociale da Amsterdam a Milano sarebbe interessante sia dal punto di vista simbolico che operativo, date le riconosciute potenzialità di Piazza Affari e del capoluogo lombardo. Mi auguro che il governo italiano si spenda per questa soluzione e la renda percorribile dal punto di vista normativo attraverso incentivi mirati alle imprese del settore e alla formazione del personale". Secondo l'esponente del M5s, "l'acquisizione di Borsa italiana, che rappresenta la fetta più grande della società, non deve guardare solo agli azionisti, ma può rivelarsi strategica per affiancare sempre più le nostre Pmi con mezzi di finanziamento alternativi a quelli tradizionali, ragion per cui va curata nei minimi dettagli". (Com)