Italia-Asean: ambasciatrice indonesiana Andayani, dare impulso a partenariato di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e l’Indonesia devono dotarsi di un piano d’azione per dare concretamente seguito allo status di “partner di sviluppo” conferito dall’Asean all’Italia lo scorso settembre. Lo ha dichiarato oggi Esti Andayani, ambasciatrice dell’Indonesia in Italia, in occasione dell’evento “The Geo-economic relevance of Southeast Asia for the Italian Country System”, organizzato dall’Associazione Italia-Asean, da Sicindustria e dall’Università di Palermo. L’ambasciatrice ha definito l’approvazione della candidatura italiana a partner di sviluppo dell’Asean una “pietra miliare” nel contesto delle relazioni tra Roma e quell’organizzazione regionale, ma anche per le relazioni bilaterali tra Italia e Indonesia. Valorizzare tale riconoscimento, ha dichiarato Andayani, è una sfida “cui devono partecipare tutte le parti coinvolte”, anche al fine di rilanciare le economie nazionali colpite dalla pandemia di coronavirus. L’ambasciatrice ha fornito un quadro delle previsioni relative alle economie di Italia e Indonesia, che pur trovandosi in differenti fasi di sviluppo, presentano paralleli nella loro risposta strutturale alla crisi sanitaria globale. (segue) (Res)