Italia-Asean: ambasciatrice indonesiana Andayani, dare impulso a partenariato di sviluppo (2)

- Per quanto riguarda il fronte bilaterale degli scambi, Andayani ha ricordato che l’Italia è il terzo partner commerciale europeo dell’Indonesia, con un interscambio che lo scorso anno si è attestato a circa 3,5 miliardi di euro. L’ambasciatrice ha citato le “numerose complementarietà” tra le economie e i settori produttivi dei due Paesi, che offrono l’opportunità di una significativa espansione degli scambi e della cooperazione, anche e soprattutto nell’edificazione di “catene del valore” settoriali. Anche per quanto riguarda gli investimenti, l’ambasciatrice ha espresso ottimismo in merito alle prospettive future, menzionando l’approvazione da parte del governo indonesiano della cosiddette legge Omnibus: tale provvedimento, ha spiegato Andayani, “punta alla semplificazione e alla sburocratizzazione, oltre all’omologazione dell’ambiente regolatorio nelle diverse regioni dell’Indonesia, citati come principali ostacoli dagli investitori stranieri”. (segue) (Res)