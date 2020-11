Italia-Asean: ambasciatrice indonesiana Andayani, dare impulso a partenariato di sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l’ambasciatrice ha commentato il fronte regionale e multilaterale delle relazioni commerciali, e in particolare i negoziati in atto per un accordo commerciale tra Indonesia ed Unione europea. Andayani ha ricordato che negli ultimi anni l’entità degli scambi tra Ue ed Indonesia è stata fluttuante, ed ha rivolto una critica a Bruxelles per la gestione della controversia riguardante l’olio di palma, di cui Giacarta è uno dei principali produttori mondiali. L’ambasciatrice ha lamentato le “discriminazioni” praticate dall’Ue all’ingresso dell’olio di palma indonesiano nel mercato comunitario, ed ha difeso le garanzie offerte da Giacarta: quello dell’olio di palma, ha sostenuto l’ambasciatrice, “è uno dei settori produttivi più strettamente regolamentati”, ed è dunque “ingiustificata” la campagna negativa legata alla deforestazione e alla riduzione di biodiversità da parte dell’Ue. Andayani ha però concesso che la questione resta oggetto di dialogo tra Unione europea ed Asean, ed ha aggiunto che un confronto aperto sulla questione è “nell’interesse di entrambe le parti”. (Res)