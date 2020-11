Polonia: ispettore sanitario principale rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ispettore sanitario principale della Polonia Jaroslaw Pinkas ha dato le proprie dimissioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap", aggiungendo che sono già state accettate dal primo ministro Mateusz Morawiecki. Le dimissioni sono motivate da ragioni di salute e al suo posto subentra pro tempore il suo vice, Krzysztof Saczka. L'indiscrezione dell'emittente radiofonica "Rmf Fm" è stata confermata dal portavoce del governo Piotr Muller. "In relazione al peggioramento del mio stato di salute e alla necessità di sottopormi a cure sono costretto a rassegnare le dimissioni dal ruolo di ispettore sanitario principale", si legge in una lettera indirizzata ai suoi collaboratori. Il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ha ringraziato Pinkas per il servizio offerto in "oltre due anni da ispettore sanitario". (Alt)