Messico: covid, superata quota centomila decessi

- Otto mesi dopo aver denunciato il primo caso di contagio, il Messico ha superato ieri quota centomila decessi riconducibili alla Covid-19. Una quantità "inusuale" ha detto il sottosegretario alla Salute Hugo Lopez-Gatell segnalando che non esistono precedenti di una infezione così rapida e con ricadute su un numero così alto di persone. Nelle ultime 24 ore il paese nordamericano ha registrato 576 morti e 4.472 nuovi casi di contagio, per un totale di 1.019.543 persone risultate positive al nuovo coronavirus. Ribadito l'invito a mantenere le classiche misure di cautela per il contenimento dei contagi, il direttore Epidemiologia del ministero, José Luis Alomia, ha segnalato che ad oggi in Messico ci sono 37.473 pazienti contagiati negli ultimi 14 giorni, ritenuti per questo in condizioni di trasmettere l'infezione. Al tempo stesso, il numero di pazienti guariti è salito a quota 766.361. (segue) (Mec)