Italia-Albania: Di Maio, lotta al Covid ha confermato profonda amicizia fra i due Paesi

- La lotta al Covid ha confermato la profonda amicizia fra Italia e Albania, ma la crisi pandemica non impedisce ai due Paesi di pensare al futuro. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier albanese, Edi Rama, a Tirana. Il titolare della Farnesina ha parlato di un incontro “molto caloroso e costruttivo” con Rama. “L’anno scorso sono stato a Tirana subito dopo il terribile terremoto per offrire il sostegno dell’Italia”, ha ricordato Di Maio, evidenziando come fosse ancora impensabile lo scenario dei mesi successivi, in cui l’emergenza Covid ha colpito entrambi i Paesi e il mondo intero. L’Italia ha accolto con grande riconoscenza gli aiuti giunti la scorsa primavera dall’Albania, ricambiando a sua volta con l’invio di personale medico. Per il ministro degli Esteri è “inutile nascondere quanto la situazione rimanga complicata a causa della seconda ondata, ma ciò non ci impedisce di pensare al futuro”. (segue) (Alt)