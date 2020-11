Italia-Albania: Di Maio, lotta al Covid ha confermato profonda amicizia fra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni economico-commerciali fra i due Paesi sono molto solide, come dimostrato dal fatto che l’Italia è il primo fornitore e cliente dell’Albania. “Possiamo e dobbiamo fare ancora meglio”, ha aggiunto Di Maio, annunciando poi come oggi viene sancita l’istituzione della Commissione economica congiunta per la promozione delle opportunità commerciali e di investimento ma anche per avviare uno spazio di dialogo in ambito economico. Sul piano delle infrastrutture, il titolare della Farnesina ha elogiato il piano di ammodernamento del settore trasporti lanciato dal governo albanese, “in complementarità” con il Piano per i Balcani occidentali della Commissione Ue. La cooperazione culturale vede poi lo spazio per la diffusione della lingua italiana, per cui Di Maio ha auspicato un incremento ulteriore dell’insegnamento nelle scuole albanesi. (Alt)