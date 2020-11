Decreto Sicurezza: Fratelli d'Italia, il lupo perde il pelo ma non il vizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i deputati di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco, capogruppo in commissione Affari costituzionali e Ylenja Lucaselli, "il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e così mentre la nazione affronta una delle più gravi crisi del dopoguerra con migliaia di imprenditori obbligati a chiudere, la preoccupazione della sinistra è quella di impedire in ogni modo le espulsioni dei clandestini". I parlamentari aggiungono in una nota: "E' bene che gli italiani sappiano che anziché pensare a come risollevare l'economia, in commissione Affari costituzionali la maggioranza ha approvato l'emendamento Boldrini al decreto Immigrazione che modifica il Testo unico sull'immigrazione e vieta, appellandosi ad arbitrari motivi legati all'orientamento sessuale, l'espulsione dei clandestini dal nostro territorio. Una norma che rende più difficile le espulsioni di quelli che arrivano in Italia e fare quello che vogliono. Fratelli d'Italia - concludono Prisco e Lucaselli - continuerà la battaglia per impedire questi provvedimenti che minano il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini e la sacrificano a mere battaglie ideologiche". (Com)