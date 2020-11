Imprese: nuova società Eni-Hera per gestione rifiuti industriali a Ravenna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intesa con Herambiente integra e dà valore aggiunto al progetto Eni Ponticelle, che ha l’obiettivo di rigenerare un’area industriale secondo i principi dell’economia circolare: a Ponticelle stiamo completando gli interventi ambientali nell’area su cui nei prossimi mesi Eni realizzerà un parco fotovoltaico e un impianto per il trattamento biologico dei terreni, con annesso laboratorio di analisi e ricerca”, ha affermato l’amministratore delegato di Eni Rewind Paolo Grossi. “Ponticelle è un progetto emblematico del nostro modello operativo: sostenibile, circolare e modulato a seguito di un confronto costruttivo con gli stakeholder del territorio”, ha spiegato. Crescita e innovazione, ha concluso l’amministratore delegato di Herambiente Andrea Ramonda, sono nel Dna di Herambiente e l’alleanza con partner qualificati come Eni, di cui siamo orgogliosi, incontra perfettamente questi valori. “La nuova piattaforma, che andrà in sostituzione di quella esistente, integra e potenzia ulteriormente la già ricca dotazione impiantistica dedicata ai rifiuti prodotti dalle aziende e sposa perfettamente la nostra mission recentemente rinnovata: offrire soluzioni sostenibili e innovative alle aziende e alle comunità creando valore e nuove risorse”, ha concluso. (Com)