Roma: offre una sigaretta a uno straniero che la aggredisce, arrestato 26enne

- La signora, all'interno di un bar in Largo Beltramelli, ha notato uno straniero raccogliere dei mozziconi di sigaretta da un posacenere e gli si è avvicinata offrendogliene una ma, per tutta risposta, l'uomo ha iniziato ad aggredirla, per poi passare a offendere e cercare di colpire anche i clienti e il personale dipendente del bar intervenuto per calmarlo e salvaguardare l'incolumità della donna. Un passante, vista la scena ha tempestivamente fermato una pattuglia della polizia di Stato del commissariato S. Ippolito, che era di passaggio in quel momento, riferendo quanto stava accadendo. Una volta nel bar, gli agenti, provando più volte a calmare l'uomo, sono stati prima aggrediti verbalmente e poi fisicamente. Bloccato e calmato, K.I., 26enne del Sierra Leone, è stato accompagnato presso il commissariato dove è stato poi arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. (Rer)