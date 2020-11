Sanità: Lilt, a Milano e Monza non si ferma attività degli Spazi Prevenzione che operano sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prevenzione non si ferma e nemmeno l’attività dei 12 Spazi Prevenzione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano e Monza Brianza. Risponde così Lilt ai dati preoccupanti sul ritardo diagnostico dei tumori a causa della pandemia. Quest’anno sono stati effettuati 1 milione e mezzo di screening in meno nei primi 5 mesi dell’anno. In particolare, per la Lombardia risultano 107.355 test mammografici eseguiti in meno rispetto al 2019, una riduzione del 61,5% rispetto al 2019. Con una stima di 493,8 tumori non diagnosticati. Sono 152.868 i test di screening per il tumore del colon retto in meno (-57,8%) con un numero di carcinomi non diagnosticati stimato a 148 e un numero di adenomi avanzati non identificati di 735. Per il tumore della cervice i test di screening eseguiti in meno rispetto al 2019 sono 24.455 (- 62,53%). Il numero di lesioni Cin2 o più gravi non diagnosticate è stimato in 93,2. Numeri che allarmano, come spiega il presidente di Lilt Milano e Monza Brianza, Marco Alloisio: “Come medico e come presidente di un’associazione che lotta contro il cancro sono preoccupato per i numeri che leggo. Il conto più salato di questa pandemia rischia di essere il ritardo diagnostico dei tumori con tutto ciò ne consegue in termini di guaribilità della malattia e di invasività delle cure. Potremo verificare solo nei prossimi mesi o anni se, in Italia, il milione e mezzo di test di screening posticipati porteranno ad un aumento dell’incidenza di alcune neoplasie o influiranno sulla mortalità. Ciò che è fondamentale però è continuare a fare prevenzione e controlli, uniche armi a nostra disposizione per battere sul tempo la malattia. Noi di Lilt ci siamo: tutti i nostri ambulatori sono aperti e lavorano in piena sicurezza”. Oltre all’offerta di diagnosi precoce oncologica sicura e competente in tutti i suoi ambulatori, Lilt lancia una campagna di sensibilizzazione con un messaggio molto chiaro: “il cancro non si ferma a un metro di distanza”. Un invito a non ritardare la prevenzione sia adottando stili di vita corretti sia mettendo in calendario i controlli periodici che possono davvero salvare la vita. (Com)