Russia: Putin, tentativi di rivalutare processo Norimberga sono minaccia

- I tentativi di minare i principi basati sulle conclusioni del Tribunale di Norimberga, al termine della Seconda guerra mondiale, rappresentano una minaccia per la sicurezza in tutto il pianeta. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo al forum "The Lessons of Nuremberg", in corso a Mosca. "I principi anche oggi rimangono una base solida e affidabile per il dialogo e la cooperazione costruttivi, e il loro oblio, i tentativi di metterli in discussione, rappresentano un duro colpo per la garanzia della sicurezza in tutto il pianeta", ha dichiarato Putin, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa del Cremlino. "Facciamo costantemente riferimento alle lezioni del Tribunale di Norimberga, comprendiamo la loro importanza per sostenere le verità della memoria storica", ha dichiarato inoltre il presidente russo. Ciò ha lo scopo – ha sottolineato il capo dello Stato – di contrastare le distorsioni e le falsificazioni degli eventi della Seconda guerra mondiale, "soprattutto i tentativi spudorati e ingannevoli di riabilitare e persino glorificare criminali e loro complici". (Rum)