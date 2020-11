Calabria: Carfagna, Morra indegno di rappresentare istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Nicola Morra sono indegne di un essere umano e di un rappresentante delle Istituzioni. Offendono la memoria di Jole Santelli e tutti i malati. La scelta di Jole fu anche l'esempio che un malato oncologico ha diritto a condurre una vita normale. Tra l'altro se Morra, come dimostra la sua affermazione, disprezza i calabresi per la classe politica che scelgono, si ricordi che è stato eletto a Cosenza". Lo afferma, in una nota, Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. (com)