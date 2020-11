Roma: Ama, a ottobre raccolte e valorizzate 760 tonnellate di indumenti usati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ricorda che gli utenti possono conferire nei contenitori gialli, in buste ben chiuse e non troppo voluminose, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende, tappeti e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). Il prelievo dai contenitori avviene con frequenze variabili rapportate al periodo dell’anno (e comunque al massimo ogni 7 giorni). Gli indumenti raccolti vengono successivamente igienizzati, trattati e recuperati in impianti idonei. I materiali in buono stato sono avviati a commercializzazione e vendita presso i mercati dell’usato mentre i tessuti ancora recuperabili sono invece valorizzati come recupero di materia (pezzame, filati). I materiali non recuperabili, infine, vengono avviati a smaltimento in impianti autorizzati. Gli indumenti abbandonati in terra che, nel corso dell’attività di raccolta, dovessero risultare intrisi di acqua o comunque in condizioni che ne pregiudichino la possibilità di recupero, vengono assimilati ai rifiuti indifferenziati. (Com)