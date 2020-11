Antitrust: al via la campagna per far conoscere i diritti dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali sono i diritti dei consumatori? A chi ci si può rivolgere per segnalare una pratica commerciale scorretta? Per conoscere queste e altre risposte sull'argomento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato lancia la campagna "Conviene saperlo", finanziata con il Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori del ministero dello Sviluppo economico, istituito dall'articolo 148 legge 388/2000. L'Antitrust - riferisce in una nota - che quest'anno celebra i 30 anni dalla sua nascita, raccoglie le segnalazioni dei cittadini sulle pratiche commerciali scorrette e ora punta a estendere la conoscenza dei diritti dei consumatori. (segue) (Com)