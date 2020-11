Spagna: da settembre giunti nelle Isole Canarie 12.800 migranti da Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 12.800 i migranti giunti nelle Isole Canarie dallo scorso settembre, 1.500 dei quali, in particolare i più vulnerabili, sono stati poi trasferiti in Spagna sotto il controllo della Polizia per alleviare la crisi di sovraffollamento del centro di accoglienza del molo di Arguineguín (Gran Canaria). Una situazione estremamente critica che ha spinto oggi il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska a recarsi a Rabat per cercare un accordo con le autorità marocchine dalle cui coste salpano la quasi totalità delle imbarcazioni dirette verso la Spagna. (Spm)