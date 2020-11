Calabria: Gelmini, da Morra parole vergognose, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi fa piacere che il capogruppo del M5s alla Camera Crippa senta la necessità di prendere le distanze, in maniera netta, da affermazioni vergognose fatte dal presidente dell'Antimafia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Coffee Break", su La7. "Ieri- ha aggiunto - stentavamo a credere alle agenzie che stavano uscendo, perché con quelle affermazioni Morra è riuscito ad offendere la memoria di una persona che non c'è più come Jole Santelli, ad offendere tutti i calabresi che sembravano rei di chissà quale colpa, e ad offendere anche i malati oncologici. Abbiamo chiesto immediatamente le dimissioni del presidente dell'Antimafia perché sono parole davvero gravi, vergognose, assolutamente improprie per il ruolo che Morra ricopre". (Rin)